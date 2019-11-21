Олег Винник осудил циничную любовь новым треком - говорит, накипело

Украинский хитмейкер Олег Винник презентовал новый трек "Безумная любовь", в котором осудил быстротечность и циничность современных отношений. Впервые исполнить песню вживую певец намерен уже 21 ноября в столичном Дворце спорта.

Как отметил артист, в основу песни вошли грустные реалии, о которых он решил больше не молчать: "Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной. Оглядываясь вокруг, что мы имеем? Страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне".

В треке "Безумная любовь" можно расслышать отголоски эстетики 80-х: бодрый танцевальный ритм и характерный романтический надрыв певца. По словам Винника, новая песня станет заглавной в туре 2020 года, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

Джамала презентовала клип к песне "Ціна правди" - саундтреку к одноименному фильму Агнешки Холланд. Фильм выйдет в прокат уже 28 ноября и расскажет историю валлийского журналиста Гарета Джонса, который первым открыто заговорил о Голодоморе в Украине.

Группа ТНМК и Минкульт выпустили клип об истории Украины. В нем за 5 минут и 43 секунды показаны ключевые события истории нашей страны, начиная от трипольцев и заканчивая современностью.

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