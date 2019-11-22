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Даша Астафьева в прозрачном платье устроила смелую фотосессию на леднике

Снимки были сделаны в Исландии

пятница, 22 ноября 2019, 11:16
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Украинская певица и модель Даша Астафьева удивила поклонников смелой фотосессией. Для красивых кадров знаменитость отправилась в "страну льдов" - Исландию.

Результат фотосъемки певица показала на своей странице в Instagram. На снимках Даша позирует в нюдовом облегающем платье, которое подчеркивает выдающиеся формы звезды. Сексуальный образ певицы дополнен колготками в сетку, грубыми ботинками и объемной курткой голубого цвета.

"Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно перешагивать и исполнять. Не знать, но пробовать, и учиться.. вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой. Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет", - написала под одним из снимком Астафьева.

Подписчики певицы были поражены смелостью и красотой Даши. "Посмотрел на фото и замерз. Там же такой дубак и ветер просто сдувает", "Эффектно", "Вот это я понимаю", "Завораживающая красота", - пишут фанаты под постом.

  • Ранее Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии, где предстала в смелом наряде. Певица позирует в одних колготках в сетку и блузе необычного кроя с объемными рукавами. Для съемки Даша отказалась от нижнего белья.
  • Также певица призналась, что в детстве была "гадким утенком" и часто из-за этого страдала от издевательств со стороны одноклассников.

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