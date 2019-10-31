Это очень помогло: Даша Астафьева рассказала, как избавилась от комплексов

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева в детстве была "гадким утенком" и часто из-за этого страдала от издевательств со стороны одноклассников.
Об этом артистка рассказала в программе "Ранок з Україною". Девушке удалось побороть комплексы и обрести уверенность в себе. А в этом ей помогли родители.
"Очень важно иметь поддержку родителей! Например, недавно мой отец праздновал день рождения, и единственное, что мне хотелось ему сказать: Спасибо! За то, что в нашем доме всегда была атмосфера любви, гармонии и замечательных отношений. Это очень помогло нам с братом выбрать правильную профессию и окружить себя хорошими людьми и друзьями. А это очень важно в жизни творческих людей", - рассказала Даша.
Певица также дала совет родителям, чьи дети оказались в подобной ситуации.
"Единственное, что я могу посоветовать – родители, всегда поддерживайте своих детей! Мамы же всегда уверены, что их дети самые красивые, а те мамы, которые не знают этого, пусть просто поверят в то, что, если ребенок в детстве не очень красивый, у него всегда есть шанс доказать, что он лучший в чем-то еще", - отметила Астафьева.
- Ранее Даша Астафьева снялась в очередной откровенной фотосессии. В кадре певица запечатлена в черных лаковых брюках и прозрачном плаще, который не скрывает ее обнаженную грудь.
- Также певица призналась, что один очень влиятельный человек хотел ее содержать. Мужчину даже не смутил тот факт, что Даша уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.
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