Это очень помогло: Даша Астафьева рассказала, как избавилась от комплексов

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева в детстве была "гадким утенком" и часто из-за этого страдала от издевательств со стороны одноклассников.

Об этом артистка рассказала в программе "Ранок з Україною". Девушке удалось побороть комплексы и обрести уверенность в себе. А в этом ей помогли родители.

"Очень важно иметь поддержку родителей! Например, недавно мой отец праздновал день рождения, и единственное, что мне хотелось ему сказать: Спасибо! За то, что в нашем доме всегда была атмосфера любви, гармонии и замечательных отношений. Это очень помогло нам с братом выбрать правильную профессию и окружить себя хорошими людьми и друзьями. А это очень важно в жизни творческих людей", - рассказала Даша.

Певица также дала совет родителям, чьи дети оказались в подобной ситуации.

"Единственное, что я могу посоветовать – родители, всегда поддерживайте своих детей! Мамы же всегда уверены, что их дети самые красивые, а те мамы, которые не знают этого, пусть просто поверят в то, что, если ребенок в детстве не очень красивый, у него всегда есть шанс доказать, что он лучший в чем-то еще", - отметила Астафьева.

Ранее Даша Астафьева снялась в очередной откровенной фотосессии. В кадре певица запечатлена в черных лаковых брюках и прозрачном плаще, который не скрывает ее обнаженную грудь.

Также певица призналась, что один очень влиятельный человек хотел ее содержать. Мужчину даже не смутил тот факт, что Даша уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

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