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В колготках и без белья: Даша Астафьева показала результат смелой фотосессии

Певица поделилась новыми сексуальными фотографиями

суббота, 16 ноября 2019, 13:31
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Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая подразнила фанов глубоким декольте, продолжает экспериментировать с откровенными образами. Знаменитость снялась в пикантной фотосессии, где предстала в смелом наряде.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию черно-белых снимков, на которых позирует в одних колготках в сетку и блузе необычного кроя с объемными рукавами. Для съемки Даша отказалась от нижнего белья.

Ее сексуальный образ довершали солнцезащитные очки со стразами, пышная прическа, яркий макияж и украшения, которые расположились на обнаженной груди исполнительницы.

Поклонники пришли в восторг от откровенных снимков звезды. Они отметили сексуальность Даши и назвали ее эталоном женственности и красоты.

"Вот когда годы идут и идут, а человек все прекрасен и прекрасен. Все остальные себе все подтягивают, колят, а вам достаточно одной губной помады и готово", "Обожаю Дашульку! Эталон женственности", "Это прям вау!", "Секси красотка", "Роскошная", "Без лишних слов. Само совершенство идеальности красоты и сексуальности", - восхищаются фанаты под постом Астафьевой.

  • Ранее Даша примерила черный кожаный корсет, который подчеркнул ее пышную грудь. "Все, как я люблю и могу себе позволить", - написала под снимком Астафьева.
  • Также певица призналась, что один очень влиятельный человек хотел ее содержать. Мужчину даже не смутил тот факт, что Даша уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

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