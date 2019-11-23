Синди Кроуфорд порадовала фанов архивным фото, на котором обнажила грудь

Знаменитая американская модель из 90-х Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками на странице в Instagram архивным пикантным снимком.

На черно-белом фото супермодель позирует с короткими белыми волосами. Пикантности кадру придает то, что Синди на нем топлес - в одних только белых лосинах. Кроуфорд позирует на фоне деревьев, прикрывая обнаженную грудь кофтой.

"Момент блондинки", - коротко подписала фото модель. Снимок сделал американский фотограф Артур Эльгорт в 1990 году.

Фанаты были в восторге от новой фотографии звезды, поэтому за сутки фото собрало более 40 тысяч лайков. А некоторые даже не сразу узнали на снимке Кроуфорд.

"Я еле узнал тебя", "Потрясающая красота", "Отличное фото", "Ты самая красивая женщина в мире", "Красивая тогда и красивая сейчас", - пишут поклонники в комментариях под постом Синди.

Ранее Синди Кроуфорд решила поддержать выход книги fashion-фотографа Рассела Джеймса и опубликовали эксклюзивный черно-белый кадр из коллекционного издания "Ангелы ограниченным тиражом". На фотографии модель предстала абсолютно обнаженной.

Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала героиней специального выпуска американского журнала Elle "Женщина в Голливуде". На страницах глянца 47-летняя звезда предстала в откровенном образе.

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