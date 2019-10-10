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47-летняя Гвинет Пэлтроу позировала топлес на страницах известного глянца

Актриса примерила несколько сексуальных образов

четверг, 10 октября 2019, 12:22
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Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала героиней специального выпуска американского журнала Elle "Женщина в Голливуде". На страницах глянца 47-летняя звезда предстала в откровенном образе.

Пикантные кадры опубликованы на сайте издания. На черно-белом снимке Гвинет позирует в одних брюках с подтяжками из новой коллекции Giorgio Armani. Пэлтроу стыдливо прикрывает обнаженную грудь руками и при этом широко улыбается. Фото получилось очень живым и эмоциональным.

Второй образ получился не менее соблазнительным. Актриса позирует в черном боди, поверх которого накинула лиловый жакет Chanel. Сексуальный образ актрисы дополнен массивными браслетами с камнями.

На обложке глянца Гвинет появилась в стильном аутфите - красном платье-комбинации Ralph Lauren и украшениях Tiffany & Co. На всех кадрах у Пэлтроу нюдовый макияж и легкая укладка.

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