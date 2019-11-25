Женатого Джастина Тимберлейка заподозрили в интрижке с коллегой по фильму: фото

Папарацци засняли Джастина Тимберлейка, когда он держался за руки с американской актрисой Алишей Уэйнрайт в одном из баров Нового Орлеана. В настоящее время они работают над фильмом "Палмер", в котором 30-летняя Уэйнрайт играет любовницу Тимберлейка. Также источники сообщили таблоиду The Sun, что Тимберлейк был "сильно пьян и неуверенно держался на ногах".





"Тимберлейк и Уэйнрайт улыбались и смеялись. В один момент он взял ее за руку и положил на свое колено. Затем она осторожно начала поглаживать его ногу. Затем он схватил ее за руку и играл с ее пальцами", - цитирует издание очевидца.

38-летний Тимберлейк с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил, с которой воспитывает 4-летнего сына Рэндалла. Поскольку в момент скрытой съемки музыкант и актер был без обручального кольца, в сети активно заговорили о его романтической связи с Уэйнрайт. Однако издание Page Six со ссылкой на источник, близкий к звезде, заверило, что между ними ничего нет.

"Они находились на открытом балконе, среди друзей. Это было ничто. Ничего не происходит, 100 процентов", - говорит источник.

Скандальный украинский пранкер Седюк напал на Джастина Тимберлейка. Среди выходок шутника - танцы с голым задом во время выступления Джамалы на Евровидении-2017.

Ирина Билык, которая заговорила о разводе, откровенно призналась, что ее натолкнуло на эти мысли. Грустный пост она написала после ссоры с мужем.

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