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Хватит фото в бикини: Ким Кардашьян объяснила, почему стала одеваться скромнее

В Instagram откровенных фото Ким ждут 152 млн подписчиков, но звезда решила стать более сдержанной

вторник, 26 ноября 2019, 12:28
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Фотографии Ким Кардашьян в купальнике давно стали притчей во языцех, но в последнее время в ее Instagram все чаще появляются фотографии в более закрытых и скромных нарядах. Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и мать четверых детей в интервью журналу New York объяснила, с чем связана такая трансформация стиля.

"Думаю, я стала немного более [скромной]. Не знаю, возможно это потому, что мой муж [Канье Уэст] говорил, что иногда излишняя сексуальность выходит за рамки, и ему от этого неудобно. Я слушаю и понимаю его. Тем не менее, он всегда дает мне свободу делать то, что я хочу. Но у меня как бы случилось пробуждение. Я поняла, что не могу даже листать Instagram перед детьми, потому что в ленте постоянно появляется нагота. И я сама этому способствовала, - призналась 39-летняя Ким. - Думаю, что я развиваюсь. Не чувствую необходимости делать тонны фотографий в бикини-стрингах. Не хочу проводить время в отпуске так, как раньше, когда я подъезжала к дому и думала: "Это фон для фото в Instagram". Теперь я просто говорю: давайте жить в реальном времени и наслаждаться этим. Если у нас получится фото, отлично".

Сейчас приоритетом Кардашьян является семья, бизнес и получение юридического образования. Звезда признается, что ее мышление изменилось после ограбления в Париже.

"Все вещи, которые действительно имели для меня значение - сколько у меня сумок, какую машину я вожу… Мне все еще нравятся эти вещи, но они не имеют значения, - говорит Ким. - Позвольте мне работать, создавать свои бренды, а затем однажды, через десять лет, просто перестать быть Ким К. и стать юристом. Теперь я пришла к пониманию того, что для меня важно. Ни один публицист никогда не посоветовал бы мне начать тюремную реформу".

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