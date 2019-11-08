Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США: вот, что хочет изменить рэпер

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Канье Уэст объявил о своих планах баллотироваться в президенты в 2024 году. 42-летний рэпер не понял, почему эта новость рассмешила аудиторию, а также пригрозил сменить имя.

"Когда люди говорят, что глупо называть себя миллиардером, я говорю, что могу юридически поменять свое имя на Миллиардер-христианин-гений Канье Уэст на целый год, пока вы не поймете, что это такое, - цитирует его издание People. - Это будет на номерном знаке".

Затем Уэст переключился на свои политические планы.

"Я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году", - сказал он, тут же переспросив у аудитории: "Над чем вы смеетесь?"

Рэпер заявил, что если его выберут президентом, он создаст много рабочих мест и позаботится о том, чтобы афроамериканцы вышли из тюрьмы.

"Они говорят, что Канье сумасшедший. Но каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, и все знаменитости тоже находятся в тюрьме, потому что ничего не могут сказать из-за своего страха", - считает Уэст.

Позже разговор перешел от политики к инновациям, которые создает как дизайнер. Свой бренд Yeezy он сравнил с Apple в индустрии моды. В будущем Канье планирует сделать новые кроссовки из водорослей, а производство намерен вернуть из Китая в Америку, чтобы создавать рабочие места для своих сограждан.

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