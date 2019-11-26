Тине Тернер 80 лет: певица рассказала о своем здоровье после борьбы с раком

26 ноября Тине Тернер исполнилось 80 лет. Певица откровенно рассказала изданию Mirror о "втором шансе в жизни", который получила после лечения рака и почечной недостаточности.

За 60 лет карьеры Тернер провела тысячи концертов и продала более 200 миллионов пластинок. Хотя в последние годы музыкальная легенда страдает от проблем со здоровьем и не выступает, она с оптимизмом смотрит на свою жизнь.

"Мне 80 лет. Думала ли я, что все будет так в 80 лет? Нет. Но я отлично выгляжу. Я чувствую себя хорошо. Я прошла через некоторые очень серьезные болезни, преодолеваю их. Это как второй шанс в жизни, - говорит Тернер. - Я счастлива, что мне 80 лет".

В 2013 году Тина вышла замуж за 63-летнего немецкого музыкального продюсера Эрвина Баха, с которым до этого встречалась 27 лет. Счастливое событие омрачил инсульт, после которого певице пришлось заново учиться ходить.

В 2016 году, когда она, казалось, восстановилась после инсульта, ей поставили два серьезных диагноза: почечная недостаточность и рак кишечника. Врачи вылечили рак, удалив часть ее кишечника, но проблемы с почками усугубились, и певица решила прибегнуть к эвтаназии. Однако муж Эрвин вызвался отдать певице одну из своих почек, и в апреле 2017 года Тине сделали успешную операцию по пересадке.

Сейчас певица живет в Цюрихе (Швейцария) и признается, что бороться за здоровье ей предстоит до конца жизни.

"Я знаю, что мое медицинское приключение далеко не закончено. Всегда будут другие обследования, другие назначения врача, биопсия. Но мы [с мужем] все еще здесь, ближе, чем могли себе представить. И это повод для празднования", - говорит певица.

Тина Тернер начала музыкальную карьеру в возрасте 19 лет, в 1958 году. Ее последний концерт прошел в 2009 году, после чего певица покончила с гастролями.

"Я поднялась на самолет, глубоко вздохнула и сказала: "Все кончено". Я действительно чувствовала, что все кончено. И я рада, что все закончилось", - призналась она.

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