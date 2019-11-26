В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото

Юные представители британской королевской семьи находятся в центре общественного внимания с самого рождения. За взрослением принца Джорджа, принцессы Шарлотты, принца Луи и маленького Арчи наблюдает весь мир, и особо рьяным поклонникам не терпится узнать, как они будут выглядеть в будущем. Идя на поводу у публики, некоторые таблоиды прибегают к хитрости.

Издание Mirror, The Sun, Daily Mail и другие онлайн-СМИ опубликовали серию портретов, созданных с помощью приложения бьюти-сайта Cosmetify. На них королевские дети изображены "20 лет спустя", и хотя такие предсказания нельзя считать достоверными, некоторые знакомые черты на изображениях все же прослеживаются. Вот, какие лица приложение сгенерировало для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также для сына принца Гарри и Меган Маркл.

Принца Джорджа превратили в привлекательного блондина, максимально соответствующего образу принца из сказки.

Русые волосы принцессы Шарлотты выкрасили в темный цвет, а темный оттенок помады свел на нет любое сходство.

Принцу Луи пророчат участь лысеющего и небритого джентльмена.

Арчи Cosmetify превратил в серьезного рыжеволосого юношу, который, подобно своему отцу принцу Гарри, отказался от бритвы.

Меган Маркл оспорила популярные слухи о своем доме и семье. Герцогиня выступила против таблоидов, которые распространяют ложь.

Внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитый образ отца. Актеру и правда есть чем гордиться: еще с подросткового возраста Джозеф Баена увлекается бодибилдингом.

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