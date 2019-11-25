Внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитый образ отца - актеру и правда есть чем гордиться

Пока поклонники "железного Арни" обсуждают лишний вес его сына Кристофера, рожденного в браке с уже бывшей женой актера Марией Шрайвер, внебрачный сын "Терминатора" Джозеф Баена стремится подражать знаменитому отцу-культуристу и обладателю титула "Мистер Олимпия".

Еще с подросткового возраста брат по отцу и сверстник Кристофера не на шутку увлекается бодибилдингом. Недавно парень решил продемонстрировать результаты усердной работы над своим телом и повторил в Instagram знаменитый образ Шварценеггера.

Насколько известно, 72-летний Шварценеггер и 22-летний Джозеф находятся в хороших отношениях. Знаменитый отец поощряет увлечения сына и очень гордится, что тот пошел по его стопам.

Снимки Джозефа собрали в Instagram более 20 тыс. лайков. В комментариях молодому бодибилдеру пожелали успехов. Как отметили некоторые фаны, отцу и правда есть чем гордиться.

Ранее Арнольд Шварценеггер пошутил о поведении Дональда Трампа в соцсетях. Актер утверждает, что президент США от него без ума.

Также Арни не упустил возможности подшутить над Сильвестром Сталлоне в день премьеры нового Рэмбо.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.