Крики и разговоры о разводе: Оля Полякова откровенно рассказала о ссорах с мужем

Украинская певица Оля Полякова стала героиней декабрьского номера журнала "Караван историй". Артистка украсила обложку глянца и дала большое интервью.

Об этом сказано на сайте издания. Звезда позировала перед камерой в алом латексном платье, которое подчеркнуло грудь и осиную талию певицы. Ее образ дополняли красная помада и пышная прическа.

В интервью журналу Полякова ответила на личные вопросы: боится ли старости, верит ли в Бога, почему не считает, что дети - самое главное в жизни, как борется с депрессиями, а также рассказала о конфликтах в семье.

"У меня с мужем, конечно, тоже бывают разногласия. Мы можем орать друг на друга, заявляя, что разведемся. Но пока что это только крики, - признается Полякова. - До сих пор еще ни разу не дошли до раздела имущества. Потому что, как только заходит разговор на эту тему, он мне говорит, что оставит мне все и уйдет. И я сразу думаю: "Ну как же можно развестись с таким идеальным человеком?" Как говорится в известном мультфильме: "Такая корова нужна самому".

По мнению певицы, ничего страшного в разводе нет, и расставания с партерном не стоит воспринимать как нечто ужасное.

"О разводе я даже недавно говорила с моей старшей дочерью Машей, которой четырнадцать лет. Спросила ее: "Если мы с папой разведемся, как ты к этому отнесешься?" И она ответила: "Ты знаешь, я тебя пойму. Потому что все должны быть счастливы. И если ты больше не чувствуешь себя счастливой, то…" Потом она, конечно, добавила: "Но я не думаю, что вы с папой несчастливы". Мои дети чувствуют все!", - добавила певица.

Оля Полякова до вступления в брак была любовницей своего мужа Вадима. Артистка никогда не рассказывала об этом поклонникам и, как призналась сейчас, считала этот "треугольник" трагедией.

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