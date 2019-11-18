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Оля Полякова представила новый трек, и это очередной хит в стиле попсы 90-х

Команда знаменитости работала над новым клипом в режиме нон-стоп почти 50 часов

понедельник, 18 ноября 2019, 15:43
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Украинская поп-дива Оля Полякова презентовала новый трек "Эй, секундочку" и эффектный клип с отсылками к знаменитому видео Майкла Джексона Thriller.

По словам певицы, над роликом ее команда работала в режиме нон-стоп почти 50 часов: "Боже, снимали рекордные 49 часов <...> без перерывов и без сна. Это очень тяжелый труд, но он того стоит".

Параллелей с клипом Майкла Джексона певица не скрывает и не боится обвинений в плагиате, ведь по словам Поляковой, это своего рода дань уважения артисту: "Кто-то там скажет. "О, сплагиатили!". Нет, люди – это не плагиат, это цитата великого человека! И мы сделали специальный костюм – такая же куртка, которая была в клипе Джексона, а также немножко повторили движений – такая цитата", - рассказала артистка в ефире программы "Ранок з Україною".

Примечательно, что впервые певица спела новую песню в октябре на сольном концерте в Киеве, после чего также презентовала ее в 13 выпуске шоу Танці з зірками-2019.

  • Ранее alyona alyona выпустила новый клип к треку "Мамин суп", снятый в лучших традициях Дэвида Линча.
  • Смотрите также на The Lime, как певец Иван Дорн в компании Яна Гордиєнко (YanGo), Владимира Остапчука и Андрея Шабанова снялся в забавном ремейке на клип "Танці" группы Воплі Відоплясова (1989).

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