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Счастлив безгранично: участник группы Mozgi сообщил о рождении второго ребенка

У супругов родилась дочь

среда, 27 ноября 2019, 09:53
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Солист украинской группы Mozgi Дядя Вадя (настоящее имя - Вадим Федоров) во второй раз стал отцом. Супруга 39-летнего музыканта подарила ему дочь.

Об этом сказано на странице продюсерского центра MOZGI Entertainment в Instagram. "У солиста Mozgi Дяди Вади пополнение в семье! Всей нашей творческой семьей поздравляем Вадима", - сказано в посте.

Сам певец признается, что безгранично счастлив.

"Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог уснуть, - говорит счастливый отец. - Дочь увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично".

Для Дяди Вади и его жены малышка стала вторым ребенком. Супруги также воспитывают сына Алексея.

  • Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) признался, что теперь не просто живет по соседству с телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым. В свое время лидер группы Mozgi породнился с семьей, крестив их сына Ивана.
  • Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, рассказала, как протекала ее беременность, которую она тщательно скрывала от своих поклонников.

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