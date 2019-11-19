Не могла усидеть на месте: актриса "Крепостной" раскрыла детали тайной беременности

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, рассказала, как протекала ее беременность, которую она тщательно скрывала от своих поклонников.
На своей странице в Instagram молодая мама написала пост, в котором призналась, что этот период был для нее настоящим отпуском. Свою публикацию девушка сопроводила архивными снимками, на которых позирует еще с животиком.
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"Токсикоза у меня не было, чувствовала я себя прекрасно, а поэтому у меня было вдоволь встреч с друзьями, походов в кино/театры и тд. На 4-ом месяце мы полетели на ДР к Оксане Байрак в Египет и очень весело и тепло провели там время. На 6 месяце я еще сдавала экзамен в школе английского, а на 7 месяце мы счастливо шагали с любимым мужем по Львову, а затем по Кракову (при чем вытоптали его вдоль и в поперек). На 8-ом месяце я стала крестной мамой. В общем я вообще не могла усидеть на месте", - поделилась Анна.
Актриса также призналась, что весь период беременности сама ездила за рулем и животик ей совсем не мешал.
"Моя беременность была совсем не похожа на весь тот "ужас", которым заполнен интернет", - отметила Сагайдачная.
Напомним, Анна Сагайдачная впервые стала мамой в августе этого года. Актриса родила мальчика, которого они с мужем назвали Тимуром. Примечательно, что знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как стала мамой.
Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года за продюсера Евгения Третьяка. Будущие супруги познакомились на съемках проекта Оксаны Байрак, которая позже стала ведущей их свадебной церемонии.
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