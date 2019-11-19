Не могла усидеть на месте: актриса "Крепостной" раскрыла детали тайной беременности

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, рассказала, как протекала ее беременность, которую она тщательно скрывала от своих поклонников.

На своей странице в Instagram молодая мама написала пост, в котором призналась, что этот период был для нее настоящим отпуском. Свою публикацию девушка сопроводила архивными снимками, на которых позирует еще с животиком.

"Токсикоза у меня не было, чувствовала я себя прекрасно, а поэтому у меня было вдоволь встреч с друзьями, походов в кино/театры и тд. На 4-ом месяце мы полетели на ДР к Оксане Байрак в Египет и очень весело и тепло провели там время. На 6 месяце я еще сдавала экзамен в школе английского, а на 7 месяце мы счастливо шагали с любимым мужем по Львову, а затем по Кракову (при чем вытоптали его вдоль и в поперек). На 8-ом месяце я стала крестной мамой. В общем я вообще не могла усидеть на месте", - поделилась Анна.

Актриса также призналась, что весь период беременности сама ездила за рулем и животик ей совсем не мешал.

"Моя беременность была совсем не похожа на весь тот "ужас", которым заполнен интернет", - отметила Сагайдачная.

Напомним, Анна Сагайдачная впервые стала мамой в августе этого года. Актриса родила мальчика, которого они с мужем назвали Тимуром. Примечательно, что знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как стала мамой.

Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года за продюсера Евгения Третьяка. Будущие супруги познакомились на съемках проекта Оксаны Байрак, которая позже стала ведущей их свадебной церемонии.

Ранее Анна Сагайдачная похвасталась стройной фигурой спустя два месяца после рождения первенца. Стоит отметить, что актриса быстро пришла в форму после родов.

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