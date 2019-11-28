Влад Яма снялся в чувственной фотосессии с красавицей-женой

Звездный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма и его жена Лилиана снялись в чувственной фотосессии, для которой примерили несколько стильных образов.

Результат фотосъемки на своей странице в Instagram показала автор снимков, фотограф Кристина Маслова. В кадре супруги искренне улыбаются, дурачатся, а также нежно обнимаются, не скрывая трепетных чувств друг к другу.

Влад и Лилиана примерили три образа. Для первой части съемки жена хореографа облачились лишь в бежевый объемный свитер, продемонстрировав стройные ноги. Яма позировал в кофейном гольфе и брюках цвета хаки.

Во второй части фотосета Лилиана примерила нюдовый кожаный топ и пышную юбку из фатина. Влад надел футболку похожего оттенка, которую сочетал с рваными джинсами.

Третий образ получился наиболее сексуальным. Влюбленные позировали в белых рубашках, изображая страсть.

Ранее Влад Яма рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам танцора, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

Хореограф также признался, что после рождения сына Леона он прочувствовал отцовство и теперь мечтает об еще одном ребенке - дочери.

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