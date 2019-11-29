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Полякова получила награду, но побыла "Королевой года" всего 5 минут: что произошло

Певица не удержала и разбила важную для себя награду

пятница, 29 ноября 2019, 10:44
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Украинская певица Оля Полякова была удостоена награды "Королева года" от канала "Украина", но донести ее домой не успела. Артистка разбила премию всего через 5 минут после получения.

Об инциденте звезда рассказала на личной странице в Instagram. К своей публикации Полякова прикрепила два фото: на одном она позирует с наградой в руках, а на другом - с ужасом смотрит на разбившуюся вдребезги статуэтку.

"Получила вчера награду Королева года, от канала Украина, но побыла ней всего 5 минут", - написала певица.

Полякова появилась на церемонии в соблазнительном обтягивающем платье цвета металлик, которое выгодно подчеркивало ее точеную фигуру. Эффектный наряд дополняли босоножки с мерцающими элементами и аккуратная укладка.

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