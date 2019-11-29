Вся семья в сборе: Ким Кардашьян с детьми снялась в новом клипе мужа

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Closed on Sunday из своего последнего альбома Jesus Is King. В новом ролике музыкант собрал всю свою семью.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнителя. Выход клипа Уэст приурочил ко Дню благодарения, который в США отмечали 28 ноября.

В двухминутном ролике появляются жена рэпера Ким Кардашьян и их четверо детей: 6-летняя Норт, 3-летний Сейнт, годовалая Чикаго и даже 6-месячный малыш Псалм. Также в клипе можно увидеть отца Канье, его тещу Крис Дженнер и старшую сестру Кардашьн - Кортни с ее детьми.

Клип начинается с того, что Канье и Ким с детьми спят в обнимку на скале. Затем они бредут по горам встречать остальных членов семьи, которые появляются на бронированных автомобилях. Люди выходят из машины и образуют хор.

Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США. Как и его жена, первым делом он мечтает заняться тюремной реформой.

Американская певица Дженнифер Лопес показала, как отметила День благодарения. 50-летняя звезда провела этот день со своими близнецами Эммой и Максом, женихом Алексом Родригесом и его дочерьми от первого брака Эллой и Наташей.

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