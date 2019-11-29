RU  UA

Лайм

Вся семья в сборе: Ким Кардашьян с детьми снялась в новом клипе мужа

Канье Уэст в двухминутном ролике показал всю семью

пятница, 29 ноября 2019, 18:30
читати статтю українською

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Closed on Sunday из своего последнего альбома Jesus Is King. В новом ролике музыкант собрал всю свою семью.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнителя. Выход клипа Уэст приурочил ко Дню благодарения, который в США отмечали 28 ноября.

В двухминутном ролике появляются жена рэпера Ким Кардашьян и их четверо детей: 6-летняя Норт, 3-летний Сейнт, годовалая Чикаго и даже 6-месячный малыш Псалм. Также в клипе можно увидеть отца Канье, его тещу Крис Дженнер и старшую сестру Кардашьн - Кортни с ее детьми.

Клип начинается с того, что Канье и Ким с детьми спят в обнимку на скале. Затем они бредут по горам встречать остальных членов семьи, которые появляются на бронированных автомобилях. Люди выходят из машины и образуют хор.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Екатерина Кухар с мужем показали страсть на страницах известного глянца: фото

Знаменитая пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов снялись в фотосессии для украинского журнала Elle.

Дженнифер Лопес поделилась теплыми семейными фото с празднования Дня благодарения

Дженнифер Лопес показала, как отпраздновала День благодарения. Этот день певица провела в кругу родных.

MARUV отравила партнера по Танцям з зірками в новом клипе: видео

MARUV представила финальный трек и клип из нового мини-альбома Hellcat Story. Песня получила название If You Want Her.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: