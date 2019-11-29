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Дженнифер Лопес поделилась теплыми семейными фото с празднования Дня благодарения

50-летняя звезда провела этот день со своей семьей

пятница, 29 ноября 2019, 13:45
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В четверг, 28 ноября, в США отмечали День благодарения - праздник, который принято проводить в кругу семьи. Традиции собираться за одним столом следуют и многие звезды, в их числе - американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

50-летняя звезда провела этот день со своими 11-летними близнецами Эммой и Максом, женихом Алексом Родригесом и его дочерьми от первого брака 11-летней Эллой и 14-летней Наташей. Трепетные снимки Джей Ло выложила в свой микроблог.

Вся семья собралась на кухне, чтобы приготовить праздничный ужин. Судя по фотографиям, этот процесс принес не только пользу, но и удовольствие как взрослым, так и детям.

"Благодарна сегодня и каждый день! Счастливого всем Дня благодарения!", - написала под снимками Дженнифер.

  • 27 сентября 50-летняя Дженнифер Лопес и ее 44-летний жених Алекс Родригес отпраздновали помолвку. В честь памятного события пара собрала друзей и родственников на уютной вечеринке, фотографии которой вскоре появились в Instagram знаменитостей.
  • Дженнифер Лопес получила звание "Икона года" по версии мужского журнала GQ. 50-летняя звезда украсила собой обложку глянца, а также снялась в сексуальной фотосессии.

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