Нужно делать серьезную манипуляцию: Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева халатно относится к своему здоровью, несмотря на то, что у нее есть проблемы со щитовидной железой. Но недавно певица решила взяться за себя и отправилась в Барселону (Испания), где прошла полное обследование.

Об этом артистка рассказала в своем новом влоге. В поездке свою звездную дочку сопровождала ее мама - Ольга Дорофеева (видео смотрите на странице ниже).

"Я к своему здоровью отношусь... ну так, бегу в больницу только тогда, когда прижмет. Но в этот раз я решила сделать все по-другому. Я никогда не рассказывала, но у меня есть проблема со щитовидной железой, и это очень распространенная проблема, она действительно очень у многих людей. Эту проблему очень важно контролировать", - призналась Надя.

После медосмотра певица рассказала, что ей нужно делать "серьезную манипуляцию со щитовидной". О каком именно вмешательстве идет речь, артистка не уточнила.

Ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о заболевании, которое ее постигло 9 лет назад. Интересно, что в тот момент солистка "Время и Стекло" познакомилась со своим будущим супругом, музыкантом Владимиром Дантесом.

Украинский телеведущий и певец Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, откровенно рассказал о ссорах в семье.

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