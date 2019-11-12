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Не могли найти причину: солистка "Время и Стекло" впервые рассказала о борьбе с заболеванием кожи

У Нади Дорофеевой был демодекоз

вторник, 12 ноября 2019, 14:15
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Вокалистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впервые рассказала о заболевании, которое ее постигло 9 лет назад.

Певица стала гостьей свежего выпуска шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время откровенной беседы со Славой Деминым артистка вспомнила, как в начале своей карьеры столкнулась с неприятной болезнью кожи - демодекозом.

"9 лет назад я заболела гриппом и я не пропила после болезни пробиотики. У меня начался дисбактериоз. Первые проявления у меня были на лице и классные косметологи начали мне лечить лицо антибиотиками, мазями какими-то. И у меня как стало ухудшаться, ухудшаться. Я помню, я рыдала каждый день, когда смотрела на себя в зеркало. Это был очень тяжелый период. Я приезжаю на съемку, а у меня все лицо усыпано прыщами", - вспоминает Надя.

Интересно, что в этот момент солистка "Время и Стекло" познакомилась со своим будущим супругом, музыкантом Владимиром Дантесом.

Певица отметила, что на протяжении семи месяцев врачи на могли найти причину. Потом девушка поехала к родителям в Симферополь и мама отвела ее в больницу.

"Мы сдали все анализы, которые возможны были и у меня нашли дисбактериоз кишечника. Я месяц пропила таблетки и у меня все прошло", - рассказала Надя.

  • Недавно Надя Дорофеева с мужем переехали в частный дом. Полностью свое новое жилище звездные супруги еще не показали, но на некоторых снимках можно рассмотреть их семейное гнездышко.
  • Украинский телеведущий и певец Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, откровенно рассказал о ссорах в семье.

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