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Мог это делать при Наде: муж Дорофеевой признался, что флиртовал с девушками

Дантес рассказал о ссорах в семье

пятница, 25 октября 2019, 15:32
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Украинский телеведущий и певец Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, откровенно рассказал о ссорах в семье.

В программе "Зірковий шлях" артист поведал о кризисах в браке с певицей, которые, по его словам, только идут им на пользу.

"Мы идеальная семья, потому что мы ссоримся. Я был дураком, который мог ляпнуть неправильные вещи, повести себя неправильно, какие-то флирты. Не в том плане, что я хотел с кем-то познакомиться и провести вечер. Нет, чисто это было на автомате, из серии я артист. И самое главное, что я мог это делать при Наде. И Надя говорила: может головой подумаешь? При том, что она в свои 21 на тот момент была мозгами старше меня лет на 10, наверное", - признается Владимир.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились в 2015-м году. До недавнего времени супруги жили на съемной квартире. Певец утверждал, что снимать квартиру - более рентабельно, но все средства для покупки собственного жилья у них есть.

Недавно звездная пара переехала в частный дом. Полностью свое новое жилище Надя и Вова еще не показали, но на некоторых снимках можно рассмотреть их семейное гнездышко.

  • Украинский певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену. Музыкант представил трек "Теперь тебе 30" по аналогии с хитом "Мне уже 20", который в свое время исполнял в дуэте с Вадимом Олейником.
  • Дантес поделился пикантными подробностями семейной жизни. Певец рассказал, что у них с супругой есть три коробки с предметами для удовольствия.

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