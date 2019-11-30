Звезда вампирской саги "Сумерки" сообщил о скором пополнении в семье: милое фото

Американский актер Келлан Латс, сыгравший вампира Эмметта Каллена в серии фильмов "Сумерки", готовится впервые стать отцом.

Радостной новостью будущий папа поделился с поклонниками в Instagram. Он опубликовал милую фотографию, на которой они с женой запечатлены в поцелуе. Келлан и Бриттани одеты в джинсовые куртки, а в руках держат еще одну - маленького размера.

"Так горжусь своей женой Бриттани и не дождусь, когда нас наконец-то станет трое в семье. Не могу дождаться встречи с тобой, малыш Латс", - написал под снимком актер.

Супруга Келлана выложила такой же снимок и написала, что тоже ждет не дождется появления на свет их первенца.

Келлан Латс женился на телеведущей и модели Бриттани Гонсалес в ноябре 2017 года. На днях супруги отметили вторую годовщину свадьбы.

СМИ облетела новость, что 70-летний голливудский актер Ричард Гир и его 36-летняя жена Алехандра Сильва снова станут родителями.

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