RU  UA

Лайм

Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей

20-летняя Лили-Роуз Депп благодарна матери и отцу за свободу и независимость

понедельник, 2 декабря 2019, 13:52
читати статтю українською

Лили-Роуз Депп рассказала о том, каково это - расти в семье двух мировых знаменитостей. 20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради призналась, что ее родители были настолько снисходительными, что у нее попросту не было причин для подросткового бунта.

"Мои родители не были очень строгими. Они всегда доверяли мне, позволяли быть независимой и принимать свои собственные решения, - сказала Лили-Роуз сказала в комментарии The Sun. - На самом деле не было ничего, против чего можно было бы восстать".

Родители не стали советовать молодой актрисе получать высшее образование.

"Они оба бросили школу, когда им было по 15 лет, поэтому они ничего не могут мне сказать. Я никогда не считала университет своей целью, - говорит девушка. - Я просто всегда хотела работать. У меня не было стимула продолжать заниматься [учебой]".

Лили-Роуз высоко ценит поддержку, которую родители дали ей и ее 17-летнему брату Джеку во время взросления.

"Мои родители проделали большую работу, чтобы дать мне и моему брату самое приватное воспитание, какое у нас могло быть, - сказала она. - Так что ценить свою личную жизнь и держать ее при себе всегда было важным для меня. Я на самом деле не любительница клубов... Больше всего на свете люблю смотреть кулинарные шоу".

Актриса и модель, которая в настоящее время встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе, добавила, что демократичные родители все же "держат ее под контролем". Ванесса и Джонни расстались в 2012 году после 14 лет отношений. Затем Джонни женился и развелся с Эмбер Херд, с которой сегодня судится из-за обвинений в домашнем насилии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина

Заведение в центре Ялты закрыли на неопределенный срок

Прости взрослым нелюдям: Ирина Билык оказалась крестной убитого в Киеве ребенка

Артистка посвятила ребенку пост на личной странице в соцсети

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, как изменилась после инсульта

Здоровье Эмилии Кларк после кровоизлияния в мозг. Актриса Игры престолов рассказала о жизни после инсульта

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: