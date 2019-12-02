Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей

Лили-Роуз Депп рассказала о том, каково это - расти в семье двух мировых знаменитостей. 20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради призналась, что ее родители были настолько снисходительными, что у нее попросту не было причин для подросткового бунта.

"Мои родители не были очень строгими. Они всегда доверяли мне, позволяли быть независимой и принимать свои собственные решения, - сказала Лили-Роуз сказала в комментарии The Sun. - На самом деле не было ничего, против чего можно было бы восстать".

Родители не стали советовать молодой актрисе получать высшее образование.

"Они оба бросили школу, когда им было по 15 лет, поэтому они ничего не могут мне сказать. Я никогда не считала университет своей целью, - говорит девушка. - Я просто всегда хотела работать. У меня не было стимула продолжать заниматься [учебой]".

Лили-Роуз высоко ценит поддержку, которую родители дали ей и ее 17-летнему брату Джеку во время взросления.

"Мои родители проделали большую работу, чтобы дать мне и моему брату самое приватное воспитание, какое у нас могло быть, - сказала она. - Так что ценить свою личную жизнь и держать ее при себе всегда было важным для меня. Я на самом деле не любительница клубов... Больше всего на свете люблю смотреть кулинарные шоу".

Актриса и модель, которая в настоящее время встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе, добавила, что демократичные родители все же "держат ее под контролем". Ванесса и Джонни расстались в 2012 году после 14 лет отношений. Затем Джонни женился и развелся с Эмбер Херд, с которой сегодня судится из-за обвинений в домашнем насилии.

Конфликт Джонни Деппа и Эмбер Херд не сбавляет оборотов. Бывшая жена актера заявила, что он платил за молчание свидетелям насилия в их семье.

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