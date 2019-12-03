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Дуэйн "Скала" Джонсон потроллил друга и теперь все думают, что актер в четвертый раз стал отцом

Похоже, фолловеры актера забыли о старой хорошей шутке с Кевином Хартом

вторник, 3 декабря 2019, 17:48
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Актер Дуэйн Джонсон получает массовые поздравления своих поклонников с пополнением в семье. Таблоиды и пользователи соцсетей вдруг решили, что "Скала" в четвертый раз стал отцом. На деле же звезда картин "Форсаж" и "Джуманджи" потроллил своего приятеля Кевина Харта.

Джонсон и Харт давненько не упускают возможности потроллить друг друга на личных страницах в Instagram. За последний месяц коллеги по цеху вернулись к своим шуткам, лишний раз напоминая фолловерам о предстоящей премьере их нового совместного фильма "Джуманджи: Новый уровень". Вернулся на страницу "Скалы" и некогда популярный мем с его новорожденной дочерью.

В апреле 2018 года Джонсон и правда стал отцом, его девушка, а сегодня уже супруга Лорен Хэшиан, родила актеру третью дочь. Тогда в Instagram распространилось ее первое фото с отцом.

Позже, то ли стараниями Харта, то ли поклонников, милое фото с новорожденной стало мемом, на котором лицо девочки заменили лицом актера: "Мой любимый сын Кевин Харт. Ути-пути, маленький Харт. Папа всегда будет любить и защищать твою крошечную душку. Даже несмотря на то, что ты появился прямо из задницы", - написал "Скала", собрав под своим постом более 7 млн лайков.

С момента той штуки прошло более года. За это время Джонсон и Харт успели обменяться еще десятками колких шуток. И вот 3 декабря "Скала" рассказал о появлении на свет маленького "брата" Кевина Харта: "Всем большое спасибо за добрые пожелания, любовь и поддержку. Не могу дождаться момента, когда привезу эту прелесть домой и познакомлю с его братом Кевином Хартом".

Примечательно, что на руках "Скала" держит маленького Йоду, персонажа "Звездных войн", который недавно покорил сеть своей милой внешностью.

Всего за несколько часов пост актера собрал без малого 5 млн лайков. И то ли кто-то позабыл старую шутку, то ли пропустил, но в сети тут же заговорили о рождении четвертого ребенка, которого Джонсон якобы скрыл под изображением Йоды от посторонних.

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