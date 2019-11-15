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Дуэйн Джонсон впервые сыграет супергероя в фильме "Черный Адам": он мечтал об этом годами

Стать героем актер мечтал с детства, а о роли Черного Адама заговорил 7 лет назад

пятница, 15 ноября 2019, 11:30
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Дуэйн "Скала" Джонсон в Instagram анонсировал выход своего первого супергеройского фильма "Черный Адам" по комиксам DC. 47-летний актер сообщил, что премьера фильма состоится в декабре 2021 года, через семь лет после того, как он впервые намекнул, что его выбрали на роль фантастического героя.

"Как и большинство детей, я мечтал стать супергероем. Иметь крутую супресилу, сражаться за правильные вещи и всегда защищать людей. В 10 лет Супермен стал для меня героем, которым я всегда хотел быть. Но через несколько лет я понял, что мне никогда не стать Суперменом. Я был слишком мятежным. Слишком раздражительным. Слишком устойчивым к условностям и авторитету. Несмотря на мои проблемы, я все еще был хорошим ребенком с добрым сердцем - мне просто нравилось делать вещи по-своему. Теперь, спустя годы, будучи человеком, с той же ДНК, что была у меня в детстве, мои мечты о супергероях сбылись, - написал самый высокооплачиваемый актер 2019 года. - Для меня большая честь присоединиться к культовой Вселенной DC, и мне очень приятно стать Черным Адамом. Он благословлен магией и силой, равной Супермену, но он мятежный, единственный в своем роде супергерой, который всегда будет делать то, что правильно для людей - но делать это по-своему. Правда и справедливость - путь Черного Адама".

Джонсон признался, что новая роль не похожа ни на одну другую в его карьере, и он благодарен за нее до мозга костей.

В комиксах DC персонаж Черного Адама изначально был задуман как суперзлодей и противник Шазама, но, судя по анонсу Джонсона, в новом проекте Warner Bros. он будет положительным героем.

Для многих фанатов участие Скалы в супергеройском фильме стало сюрпризом, но он намекал на это в течение многих лет. В 2014-м Джонсон сообщил в Twitter, что скоро будет играть персонажа с силой Супермена, затем подтвердил свой кастинг в "Черном Адаме", но производство фильма затянулось: он попадет на экраны лишь 7 лет спустя.

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