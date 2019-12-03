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Ценю свои ошибки: Брэд Питт поделился отношением к алкогольной зависимости

Актер рассказал о переменах в жизни и пожаловался на осуждающее общество

вторник, 3 декабря 2019, 11:24
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Брэд Питт взял интервью у Энтони Хопкинса для журнала Interview. В доверительной беседе актеры обсудили проблемы с алкоголем и ошибки прошлого. 55-летний Питт рассказал о том, как сегодня относится к зависимости, от которой избавился благодаря обществу Анонимных Алкоголиков.

"Я ценю свои ошибки, потому что они дали мне мудрость, которая позже привела к чему-то еще. Думаю, что это настоящий акт прощения себя за все те поступки, которыми я не горжусь, - сказал Питт. - Вы не получите одно без другого. Я лишь сейчас принимаю это время в моей жизни. Но я, конечно, не ставлю себе это в заслугу".

Питт признался, что бросил пить, когда осознал, что алкоголь оказывает ему медвежью услугу, и с его помощью он бежит от реальности. 81-летний Энтони Хопкинс похвалил коллегу за правильный выбор, поскольку сам бросил пить почти 45 лет назад.

"Я смотрю на это и думаю: "Какое это было великое благословение". Я делал плохие вещи. Но странно оглядываться назад и думать: "Боже, я все это делал?" Похоже, есть внутренний голос, который говорит: "Все кончено. Двигайся дальше", - говорит Хопкинс.

Брэд Питт подтвердил, что принимать ошибки - прекрасно.

"Мы живем во времена, когда люди крайне осуждающие. Мы всегда придавали большое значение ошибкам. Но что действительно определяет человека, так это то, что он делает после ошибки. Каким будем этот следующий шаг? Как правило, мы не задерживаемся, чтобы увидеть, каким он будет. Но это та часть, которую я нахожу гораздо более подбадривающей и интересной", - говорит Питт.

Также в интервью актер признался, что не плакал около 20 лет, и лишь в последнее время смягчился.

"Меня могут растрогать мои дети, друзья, новости. Я просто двигаюсь дальше. Думаю, что это хороший знак. Не знаю, к чему это приведет, но я думаю, что это хороший знак", - сказал он.

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