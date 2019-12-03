Украинская певица выпустила новогодний клип, в котором впервые показала лицо сына: видео

Украинская исполнительница TARABAROVA (Светлана Тарабарова) выпустила праздничный клип на свою новую песню "Падає сніг".

Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. Главными героями новогоднего видео стали муж певицы, продюсер Алексей Бондарь и их годовалый сын Иван. Родители впервые показали широкой публике лицо малыша.

"Существует много предрассудков по поводу того, стоит ли показывать лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню "Падає сніг", то сразу поняла, что видео на нее тоже должно быть теплым, семейным", - поделилась Тарабарова.

В клипе также снялись звездные друзья Светланы: хореограф Алена Шоптенко, телеведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной, экс-участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин с победительницей проекта Дашей Квитковой, беременная Наталка Карпа и многие другие. По сюжету видео, все они пришли в гости к певице праздновать Новый год.

Напомним, что Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше певицы на 14 лет, в 2016-м году. Пара провела сказочный медовый месяц в Риме. 9 сентября 2018 у супругов родился сын.

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