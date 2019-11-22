Влюбленная Могилевская выпустила клип с полуобнаженными парнями: видео

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее призналась, что влюблена, презентовала клип на свою новую песню "Я покохала".

Премьера видео состоялась 22 ноября на официальном YouTube-канале исполнительницы. По сюжету видеоряда, Наталью окружают разные мужчины, из которых она в итоге выбирает одного.

Для клипа Могилевская пригласила парней с идеальным телосложением. Однако из всех атлетов с обнаженными торсами певица выбрала простого мужчину.

Поклонники по-разному восприняли новую музыкальную работу певицы.

"Люблю Наташу Могилевскую, однако странно и немного смешно когда в клипе у взрослой тети снимаются молодые люди", "Для клипа надо было мужчин постарше выбрать было", "Может хватить уже молодиться с помощью спортивных мальчиков? Наталья, вам 44 года! Это смешно!" - пишут одни.

"Ай-яй-яй какие мальчики в кадре", "Супер", "Круто", "Классная картинка", "Музыка классная! В целом хорошо! Однозначно "Лайк", - комментируют другие.

Ранее Наталья Могилевская представила песню "Я покохала" в эфире "Танців з зірками". После выступления певица призналась, что ее номер стал посвящением любимому человеку, который сейчас находится далеко.

Также певица представила видео на свою версию государственного гимна Украины. В ролике снялись ученики школы Натальи Могилевской Talant School.

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