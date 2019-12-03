Влад Яма показал архивное фото, на котором его не узнать

Звездный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма решил немного поностальгировать и показал, как выглядел во времена студенчества.

Архивное фото танцор обнародовал на личной странице в Instagram. "Будьте осторожны - уровень сексуальности зашкаливает!. Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии?", - поинтересовался Влад у подписчиков.

Поклонники хореографа принялись бурно обсуждать волосатого мачо. Фолловеры наперебой отметили, что Яма относится к тем людям, которые с возрастом хорошеют.

"Влад с годами становится только лучше", "Нынешний стиль вам подходит гораздо лучше", "Совсем вас не узнать", "Это вы?", "Да, без волос лучше", "Другой человек", "Сейчас гораздо привлекательней", - пишут фанаты в комментариях.

Ранее Влад Яма и его жена Лилиана снялись в чувственной фотосессии, для которой примерили несколько стильных образов. В кадре супруги искренне улыбаются, дурачатся, а также нежно обнимаются, не скрывая трепетных чувств друг к другу.

Хореограф также признался, что после рождения сына Леона он прочувствовал отцовство и теперь мечтает об еще одном ребенке - дочери.

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