Ани Лорак в новом клипе засветила грудь, но фанам это не понравилось: видео

Певица Ани Лорак презентовала клип на свою песню "Мы нарушаем", которая вошла в новый альбом артистки "За мечтой".

Премьера видео состоялась 4 декабря на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером видеоряда выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

Ани Лорак сменила в клипе несколько сексуальных нарядов и даже появилась без одежды. 41-летняя певица предстала в кадре в короткой юбке и топе, который слегка обнажил ее грудь. А платье в бельевом стиле подчеркнуло ее точеную фигуру.

Однако не всем поклонникам певицы понравились нескромные образы звезды. Многие считают, что Ани Лорак обладает шикарным голосом, и ей незачем раздеваться в кадре.

"Мда, но грудь можно было и не показывать так явно, для чего голос есть, ничего доказывать не нужно", "Самый отвратительный ее клип,чего так скромно лучше уже голой сниматься", "Чем больше лет - тем, меньше одежды", "Простите, но это не хочется пересматривать,.. мы и так знаем что фигура Ани красивая", - пишут комментаторы под роликом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак попала в ТОП-100 самых сексуальных женщин России. Певица в рейтинге участвует с 2008 года, причем в прошлом году заняла 7 место. Но сейчас уступила целых 18 пунктов (25 место).

Также в сети обсуждают выход в свет Ани Лорак и ее нового бойфренда Егора Глеба. Влюбленные посетили модный показ в Италии.

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