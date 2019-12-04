RU  UA

Лайм

Ани Лорак в новом клипе засветила грудь, но фанам это не понравилось: видео

Режиссером видеоряда выступил Алан Бадоев

среда, 4 декабря 2019, 14:30
читати статтю українською

Певица Ани Лорак презентовала клип на свою песню "Мы нарушаем", которая вошла в новый альбом артистки "За мечтой".

Премьера видео состоялась 4 декабря на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером видеоряда выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

Ани Лорак сменила в клипе несколько сексуальных нарядов и даже появилась без одежды. 41-летняя певица предстала в кадре в короткой юбке и топе, который слегка обнажил ее грудь. А платье в бельевом стиле подчеркнуло ее точеную фигуру.

Однако не всем поклонникам певицы понравились нескромные образы звезды. Многие считают, что Ани Лорак обладает шикарным голосом, и ей незачем раздеваться в кадре.

"Мда, но грудь можно было и не показывать так явно, для чего голос есть, ничего доказывать не нужно", "Самый отвратительный ее клип,чего так скромно лучше уже голой сниматься", "Чем больше лет - тем, меньше одежды", "Простите, но это не хочется пересматривать,.. мы и так знаем что фигура Ани красивая", - пишут комментаторы под роликом.

  • Ранее мы писали, что Ани Лорак попала в ТОП-100 самых сексуальных женщин России. Певица в рейтинге участвует с 2008 года, причем в прошлом году заняла 7 место. Но сейчас уступила целых 18 пунктов (25 место).
  • Также в сети обсуждают выход в свет Ани Лорак и ее нового бойфренда Егора Глеба. Влюбленные посетили модный показ в Италии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Лидер группы Coldplay рассказал о своем "очень гомофобном" прошлом

Ориентация Криса Мартина из Coldplay - музыкант рассказал, что в детстве был гомофобом из страха оказаться геем

Дочь Светланы Лободы проговорилась о большом секрете мамы: видео

Старшая дочь Светланы Лободы намекнула, что певица беременна. Ева проговорилась, что ждет братика.

Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

Дуэйн Джонсон рассказал, почему долго не мог решиться на второй брак с Лорен Хашиан

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: