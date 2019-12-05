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Полякова, Винник и Потап объединились в трио и выпустили клип: видео

Песня стала саундтреком к украинской комедии "Скажене весілля-2"

четверг, 5 декабря 2019, 11:11
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5 декабря украинские артисты Оля Полякова, Олег Винник и Потап представили зажигательный трек "Свят! Свят! Свят". Песня стала саундтреком к сиквелу "Скажене весілля".

Вслед за премьерой песни вышла и ее экранизация. По сюжету зрители празднуют вместе с артистами, придя к ним в гости: попадают на свадьбу Потапа, садятся за пасхальный стол вместе с Олегом Винником и встречают Новый год с Олей Поляковой. В клипе также снялся тамада "Скаженого весілля" Назарий Запухляк, которого играет Юрий Горбунов.

"Мы подумали, что дуэт у нас уже был, может сделаем трио, как говорится нашему салату была нужна заправка, а кто у нас девушка-праздник? Конечно - Оля Полякова. Она добавила своего шарма и отрыва и получилось супер трио", - прокомментировал работу Потап.

Украинская комедия "Скажене весілля-2" выйдет в прокат 25 декабря.

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