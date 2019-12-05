У актера из "Теории большого взрыва" родился первенец: милое фото новорожденного

44-летний американский актер Джонни Галэки, известный зрителям по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме "Теория большого взрыва" впервые стал отцом. Первенца ему родила 22-летняя возлюбленная Алайна Мейер.

Об этом счастливый папа сообщил поклонникам в Instagram. Он опубликовал фотографию ручек новорожденного сына, каждую из которых бережно держат новоиспеченные родители.

"С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку", - написал Джонни.

О романе Джонни и Алайны стало известно летом 2018 года. Весной 2019-го влюбленные сообщили, что готовятся стать родителями.

До Мейер Галэки встречался со своей коллегой по сериалу "Теория большого взрыва" Келли Куоко - с 2007 по 2009 год, а затем состоял в отношениях с актрисой Келли Гарнер.

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