Звезда "Вселенной Стивена Хокинга" и "Звездных войн" беременна первым ребенком: фото

Английская актриса Фелисити Джонс, номинированная на "Оскар" за роль Джейн Хокинг в фильме "Вселенная Стивена Хокинга", готовится стать матерью. Издание People пишет, что для нее и ее мужа Чарльза Гарда это будет первый ребенок.

36-летняя Джонс и 43-летний Гард женаты чуть больше года. Радостными новостями актриса поделилась вскоре после премьеры своего нового фильма "Аэронавты", в котором снялась с партнером по "Вселенной Стивена Хокинга" Эдди Редмэйном.

Джонс и ее муж-режиссер встречались в течение трех лет, прежде чем связать себя узами брака в июле 2018 года. Романтическая церемония прошла в сказочном замке Сьюдли в Котсуолде.

Несмотря на то, что актриса не говорила с прессой о своей личной жизни, в интервью она признавалась, что является "романтичной натурой" и мечтает однажды уравновесить успешную карьеру рождением ребенка.

Фелисити Джонс также известна по фильмам и сериалам "Изгой один. Звездные войны", "Голос монстра", "Инферно", "Нортенгерское аббатство", "Доктор Кто", "Без истерики".

Эмма Стоун никогда не афишировала личную жизнь, а теперь выходит замуж. Вот, кто стал избранником оскароносной актрисы.

Дуэйн Джонсон рассказал, почему так долго откладывал свадьбу с матерью своих детей. Чтобы решиться на второй брак после развода, "Скале" потребовалось 12 лет.

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