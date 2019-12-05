Еще девять недель: Милла Йовович рассказала о беременности и показала, как изменилось ее тело

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро снова станет мамой. Звезда картины Люка Бессона "5 элемент" рассказала, как протекает беременность и показала свои изменившиеся формы.

43-летняя артистка опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в автомобиле. На снимке Милла демонстрирует заметно округлившийся живот, а также хвастается увеличившейся грудью, называя себя "секси-мамой".

"Плюсом является то, что моя мамская грудь вернулась, что очень интересно для девушки, которая всегда была плоской как доска. Поэтому я наслаждаюсь этим моментом, пока возможно", - отметила Йовович.

Актриса также рассказала, что до родов осталось 9 недель. По ее словам, беременность протекает "точно по расписанию" и с малышкой все отлично. Милла признается, что набрала немало килограмм, но это нормально в ее положении.

"Я набрала почти столько же веса, сколько во время предыдущих беременностей (около 22 килограмм. Пока), - написала она. - Но это просто показатель того, что ваше тело делает то, что должно. Скажу, что я не тренировалась во время этой беременности, как я делала это во время прошлой. Но я же суперпараноик и просто очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу".

Напомним, что о беременности актрисы стало известно в августе этого года. Милла поделилась с поклонниками снимком, на котором показала округлившийся животик, и сообщила, что ждет девочку.

Милла Йовович - дважды мама. Звезда давно мечтала о третьем ребенке и два года назад ей даже удалось забеременеть, но на пятом месяце пережила вынужденный аборт.

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