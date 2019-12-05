RU  UA

Лайм

Еще девять недель: Милла Йовович рассказала о беременности и показала, как изменилось ее тело

Голливудская звезда ждет появления на свет третьего ребенка

четверг, 5 декабря 2019, 13:02
читати статтю українською

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро снова станет мамой. Звезда картины Люка Бессона "5 элемент" рассказала, как протекает беременность и показала свои изменившиеся формы.

43-летняя артистка опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в автомобиле. На снимке Милла демонстрирует заметно округлившийся живот, а также хвастается увеличившейся грудью, называя себя "секси-мамой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

"Плюсом является то, что моя мамская грудь вернулась, что очень интересно для девушки, которая всегда была плоской как доска. Поэтому я наслаждаюсь этим моментом, пока возможно", - отметила Йовович.

Актриса также рассказала, что до родов осталось 9 недель. По ее словам, беременность протекает "точно по расписанию" и с малышкой все отлично. Милла признается, что набрала немало килограмм, но это нормально в ее положении.

"Я набрала почти столько же веса, сколько во время предыдущих беременностей (около 22 килограмм. Пока), - написала она. - Но это просто показатель того, что ваше тело делает то, что должно. Скажу, что я не тренировалась во время этой беременности, как я делала это во время прошлой. Но я же суперпараноик и просто очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу".

Напомним, что о беременности актрисы стало известно в августе этого года. Милла поделилась с поклонниками снимком, на котором показала округлившийся животик, и сообщила, что ждет девочку.

Милла Йовович - дважды мама. Звезда давно мечтала о третьем ребенке и два года назад ей даже удалось забеременеть, но на пятом месяце пережила вынужденный аборт.

  • Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, рассказала, как протекала ее беременность, которую она тщательно скрывала от своих поклонников.
  • Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, раскрыла пол будущего малыша. Это произошло на шоу Эллен Дедженерес.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Подруга Киану Ривза Александра Грант объяснила, почему не красит седые волосы

Почему Александра Грант не закрашивает седину - девушка Киану Ривза в Инстаграм рассказала о седых волосах

Спасибо, что выбрал нас: Тодоренко и Топалов трогательно поздравили сына с первым днем рождения

5 декабря сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполняется 1 год. Родители поздравили первенца в соцсетях.

Джастин Тимберлейк извинился перед женой за пьяную "близость" с коллегой

Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил за фото с Алишей Уэйнрайт в Инстаграм

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: