RU  UA

Лайм

Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

Чтобы решиться на второй брак после развода, "Скале" потребовалось 12 лет

среда, 4 декабря 2019, 12:13
читати статтю українською

В августе 2019 года Дуэйн Скала Джонсон женился на своей давней подруге Лорен Хашиан. Отношение пары длятся с 2007 года, и сегодня они воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Жасмин и годовалую Тиану. В интервью журналу WSJ актер и бывший рестлер рассказал, почему так долго откладывал свадьбу.

Джонсон признался, что всего за 30 секунд встречи с Хашиан понял, что "эта девушка потрясающая".

"В то время я переживал расставание с [бывшей женой] Дэни, и она тоже только что рассталась. По иронии судьбы, когда вы ничего не ищете, сила вселенной как бы берет верх", - сказал он о встрече с Лорен.

Дуэйн женился на тайной церемонии в Кауаи (Гавайи), избежав внимания папарацци.

"Ни прессы, ни папарацци, ни шума, ни роскоши, - только мы и наша семья, люди, которые принесли с собой бесконечную любовь, поддержку, уважение, радость и яркую ману", - описал он свою свадьбу.

Когда его спросили, повлиял ли развод с Дэни Гарсиа на решение ждать второго брака так долго, 47-летний актер ответил утвердительно.

"Я так думаю, да. Мой развод отпечатался на мне. Я не боялся снова жениться - была лишь некоторая нерешительность", - сказал Джонсон.

Самый высокооплачиваемый актер 2019 года признался, что все эти годы Хашиан была "невероятно терпеливой".

"Она заверила меня: "Я люблю тебя, ты любишь меня, у нас прекрасная жизнь". Никакого давления", - рассказал Скала.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала их 23-летнюю разницу в возрасте

С кем встречается Леонардо ДиКаприо. 22-летняя актриса и модель Камила Морроне рассказала об отношениях с 45-летним Леонардо ДиКаприо

Украинская певица выпустила новогодний клип, в котором впервые показала лицо сына: видео

Певица Светлана Тарабарова в новом клипе "Падає сніг" сняла свою семью и звездных друзей.

Дуэйн "Скала" Джонсон потроллил друга и теперь все думают, что актер в четвертый раз стал отцом

Похоже, фолловеры актера забыли о старой хорошей шутке с Кевином Хартом

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: