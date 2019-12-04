Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

В августе 2019 года Дуэйн Скала Джонсон женился на своей давней подруге Лорен Хашиан. Отношение пары длятся с 2007 года, и сегодня они воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Жасмин и годовалую Тиану. В интервью журналу WSJ актер и бывший рестлер рассказал, почему так долго откладывал свадьбу.

Джонсон признался, что всего за 30 секунд встречи с Хашиан понял, что "эта девушка потрясающая".

"В то время я переживал расставание с [бывшей женой] Дэни, и она тоже только что рассталась. По иронии судьбы, когда вы ничего не ищете, сила вселенной как бы берет верх", - сказал он о встрече с Лорен.

Дуэйн женился на тайной церемонии в Кауаи (Гавайи), избежав внимания папарацци.

"Ни прессы, ни папарацци, ни шума, ни роскоши, - только мы и наша семья, люди, которые принесли с собой бесконечную любовь, поддержку, уважение, радость и яркую ману", - описал он свою свадьбу.

Когда его спросили, повлиял ли развод с Дэни Гарсиа на решение ждать второго брака так долго, 47-летний актер ответил утвердительно.

"Я так думаю, да. Мой развод отпечатался на мне. Я не боялся снова жениться - была лишь некоторая нерешительность", - сказал Джонсон.

Самый высокооплачиваемый актер 2019 года признался, что все эти годы Хашиан была "невероятно терпеливой".

"Она заверила меня: "Я люблю тебя, ты любишь меня, у нас прекрасная жизнь". Никакого давления", - рассказал Скала.

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