Эмма Стоун выходит замуж: кто стал избранником оскароносной актрисы

31-летняя актриса Эмма Стоун помолвлена и собирается выйти замуж. Издание Vulture пишет, что избранником обладательницы "Оскара" стал сценарист музыкально-юмористического шоу "Субботним вечером в прямом эфире" (SNL) Дэйв МакКери.

Пара познакомилась в 2016 году, когда Стоун снималась в комедийном скетче SNL, режиссером которого стал ее будущий муж. О своей помолвке они объявили в самой современной манере, опубликовав счастливое фото в Instagram.

До помолвки Эмма и Дэйв не афишировали свои отношения, не публиковали в соцсетях совместных фотографий и не выходили вместе на красную дорожку. Впрочем, пару несколько раз замечали на вечеринках, а на церемонии награждения премии "Оскар-2019" Стоун и МакКери вместе сидели в зале голливудского театра "Долби".

Самые известные фильмы и сериалы, в которых снималась Эмма Стоун - "Ла-Ла Ленд", "Фаворитка", "Маньяк", "Прислуга", "Магия лунного света", "Бердмэн". МакКери, кроме шоу SNL, в 2017 году снял комедийную драму "Медведь Бригсби".

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