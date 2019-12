Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото

Мелания Трамп опубликовала в Twitter фото и видео рождественских украшений Белого дома. В этом году оформление залов в официальной резиденции президента США выдержано в белых и золотых цветах, а акцент декораций сделан на патриотизме.

"Дух Америки сияет в Белом доме! - написала первая леди. - Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутить красоту рождественского сезона".

Основные цвета декораций в 2019 году - белый и золотой. Одно из деревьев в Восточном крыле Белого дома украсили золотыми звездами и патриотическими лентами в честь тех, кто потерял родных, служивших в вооруженных силах США.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd