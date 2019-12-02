Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото

Мелания Трамп опубликовала в Twitter фото и видео рождественских украшений Белого дома. В этом году оформление залов в официальной резиденции президента США выдержано в белых и золотых цветах, а акцент декораций сделан на патриотизме.

"Дух Америки сияет в Белом доме! - написала первая леди. - Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутить красоту рождественского сезона".

Основные цвета декораций в 2019 году - белый и золотой. Одно из деревьев в Восточном крыле Белого дома украсили золотыми звездами и патриотическими лентами в честь тех, кто потерял родных, служивших в вооруженных силах США.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) 2 декабря 2019 г.

Высота официальной рождественской елки Белого дома - 5,4 метра. Она украшена бумажными цветами ручной работы, представляющими эмблемы каждого штата США.

В столовой Белого дома выставили уменьшенные копии достопримечательностей со всей страны, включая Статую Свободы, мост Золотые Ворота, гору Рашмор, Аламо и Колокол Свободы.

"Когда я путешествую по стране, меня вдохновляют трудолюбивые люди и семьи, с которыми я встречаюсь, - сказала Мелания в своем заявлении. - Независимо от того, какое государство они называют домом, многие американцы разделяют общий набор ценностей и глубокую признательны за традиции и историю нашей великой нации. Спасибо всем сотрудникам и волонтерам, которые работали над тем, чтобы Народный Дом был готов к Рождеству. Желаю всем счастливого Рождества и Нового года".

В США вышла книга, в которой сравнили Меланию Трамп и Мишель Обаму. Автора обвинили в травле: одну из первых леди он назвал "визуальным украшением". Догадаетесь, какую?

Ранее Дональда Трампа уличили в попытке депортировать Меланию. Шутки шутками, но первая леди США действительно имеет темную миграционную историю.

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