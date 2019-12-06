Милли Бобби Браун из "Очень странных дел" удивляет фанов не по возрасту эффектными фото

Актриса Милли Бобби Браун, сыгравшая роль Одиннадцать в популярном сериале "Очень странные дела", часто выбирает образы, которые добавляют ей десяток лет. Эксперименты 15-летней артистки с внешностью нередко вызывают критику: фаны считают, что девочка зря одевается и красится как взрослая девушка.

В очередной раз такую реакцию поклонников вызвали последние снимки юной актрисы, которые она разместила на личной странице в Instagram. На одном из фото Милли изображена с очень ярким макияжем, а на другом - в вечернем платье с глубоким декольте и разрезом, который обнажает ее ноги.

Фолловеры в комментариях поспешили напомнить актрисе, что ей всего 15 лет и не стоит торопиться взрослеть. Однако нашлись и те, кто восхитился образами юной девочки и написали слова поддержки.

Ранее Милли Бобби Браун оказалась в довольно нелепой ситуации. В сети девушка показала видео, на котором пользуется косметикой своего бренда, но что-то явно пошло не по плану.

Также 15-летняя актриса украсила страницы именитого глянца Vanity Fair. Эффектные снимки Милли опубликовала в личном микроблоге.

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