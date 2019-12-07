RU  UA

Лайм

Потап рассказал, что им с Настей дарили на свадьбу: один презент удивил его больше всего

Самый необычный подарок молодожены получили от коллеги рэпера

суббота, 7 декабря 2019, 18:22
читати статтю українською

Украинским артистам Насте Каменских и Потапу дарили на свадьбу много подарков, но был один презент, который звездной паре запомнился больше всего.

Об этом продюсер рассказал в беседе с изданием Viva.ua. Со слов Алексея, самый необычный подарок они получили от коллеги рэпера по группе.

"Дарили столько подарков и цветов, что весь дом и прилегающий к нему участок был завален. Сама свадьба была подарком, артисты и гости были суперподарками. Правда, меня удивил необычный презент моего коллеги по группе – две огромные вазы золотого цвета", - поделился Потап.

А на вопрос, какой самый необычный подарок делал он, Потап сказал: "Я люблю дарить творческие подарки – песни, видеоклипы. Все друзья знают, что если праздник – от меня будет рэпчик или прикольное выступление. Мне нравится делать то, что запоминается людям на всю жизнь, дарить эмоции".

  • Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.
  • Потап впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских. По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

MARUV нарядила рэпершу Alyona Аlyona в латекс для совместного фото

MARUV и Alyona Аlyona опубликовали совместное фото, на котором позируют в латексных костюмах.

Тейлор Свифт выпустила рождественский клип с кадрами из семейного архива: видео

Тейлор Свифт презентовала клип Christmas Tree Farm, в котором показала свое детство.

Сергей Бабкин растрогал фанов пением для 5-месячного сына: трепетное видео

Снежана Бабкина опубликовала милое видео, на котором музыкант поет песню маленькому сыну Елисею.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: