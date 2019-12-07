Потап рассказал, что им с Настей дарили на свадьбу: один презент удивил его больше всего

Украинским артистам Насте Каменских и Потапу дарили на свадьбу много подарков, но был один презент, который звездной паре запомнился больше всего.
Об этом продюсер рассказал в беседе с изданием Viva.ua. Со слов Алексея, самый необычный подарок они получили от коллеги рэпера по группе.
"Дарили столько подарков и цветов, что весь дом и прилегающий к нему участок был завален. Сама свадьба была подарком, артисты и гости были суперподарками. Правда, меня удивил необычный презент моего коллеги по группе – две огромные вазы золотого цвета", - поделился Потап.
А на вопрос, какой самый необычный подарок делал он, Потап сказал: "Я люблю дарить творческие подарки – песни, видеоклипы. Все друзья знают, что если праздник – от меня будет рэпчик или прикольное выступление. Мне нравится делать то, что запоминается людям на всю жизнь, дарить эмоции".
- Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.
- Потап впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских. По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.
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