Потап рассказал, что им с Настей дарили на свадьбу: один презент удивил его больше всего

Украинским артистам Насте Каменских и Потапу дарили на свадьбу много подарков, но был один презент, который звездной паре запомнился больше всего.

Об этом продюсер рассказал в беседе с изданием Viva.ua. Со слов Алексея, самый необычный подарок они получили от коллеги рэпера по группе.

"Дарили столько подарков и цветов, что весь дом и прилегающий к нему участок был завален. Сама свадьба была подарком, артисты и гости были суперподарками. Правда, меня удивил необычный презент моего коллеги по группе – две огромные вазы золотого цвета", - поделился Потап.

А на вопрос, какой самый необычный подарок делал он, Потап сказал: "Я люблю дарить творческие подарки – песни, видеоклипы. Все друзья знают, что если праздник – от меня будет рэпчик или прикольное выступление. Мне нравится делать то, что запоминается людям на всю жизнь, дарить эмоции".

Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.

Потап впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских. По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.

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