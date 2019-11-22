Очень волновался: Потап впервые рассказал, как сделал предложение Насте Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских.

Об этом он рассказал в программе "Життя відомих людей". По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.

"Я рассказал ей, что когда мы выкапывали под фундамент дома яму, то что-то там нашли - какую-то старинную шкатулку. Я говорю: Настя, ты же любишь разную старину, нужно посмотреть", - вспоминает Потап.

"Я действительно купил такую старую шкатулочку и положил туда кольцо", - отметил певец.

Потап подговорил прораба и отвез любимую на стройку. "Она достает шкатулку, открывает и видит кольцо", - вспоминает рэпер. Он добавил, что очень волновался, но в итоге услышал заветное "да".

Напомним, что Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.

Ранее Потап рассказал о быте с Настей Каменских. Музыкант признался, что артистка отлично справляется с домашними делами, а он сам с радостью может почистить снег или забить гвоздь.

Настя Каменских, которой едва ли не каждый день приписывают беременность, рассказала, когда родит первенца.

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