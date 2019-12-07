Сергей Бабкин растрогал фанов пением для 5-месячного сына: трепетное видео

Украинский музыкант Сергей Бабкин устроил импровизированный концерт на кухне. Супруга артиста опубликовала трепетное видео, на котором Сергей поет для маленького Елисея, которому на днях исполнится полгода.

Милый ролик Снежана выложила в Instagram. В подписи к видео танцовщица отметила, что так проходят их вечера. В кадр также попали старшие дети супругов - Артур и Веселина.

Поклонники звездной пары были тронуты таким искренним исполнением и оставили в комментариях под постом Снежаны много теплых слов.

"Какая же милота", "Как мило и душевно, просматриваю уже 10 раз", "Очень уютно и душевно у вас", "Как же круто", "Идеально", "Уютно и тепло", "Молодец папа! Нормальный семейный вечер", "Это слишком круто", "Как трогательно", - пишут комментаторы.

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