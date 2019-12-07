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Сергей Бабкин растрогал фанов пением для 5-месячного сына: трепетное видео

Милота дня!

суббота, 7 декабря 2019, 12:54
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Украинский музыкант Сергей Бабкин устроил импровизированный концерт на кухне. Супруга артиста опубликовала трепетное видео, на котором Сергей поет для маленького Елисея, которому на днях исполнится полгода.

Милый ролик Снежана выложила в Instagram. В подписи к видео танцовщица отметила, что так проходят их вечера. В кадр также попали старшие дети супругов - Артур и Веселина.

Поклонники звездной пары были тронуты таким искренним исполнением и оставили в комментариях под постом Снежаны много теплых слов.

"Какая же милота", "Как мило и душевно, просматриваю уже 10 раз", "Очень уютно и душевно у вас", "Как же круто", "Идеально", "Уютно и тепло", "Молодец папа! Нормальный семейный вечер", "Это слишком круто", "Как трогательно", - пишут комментаторы.

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