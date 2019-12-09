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Дочь Мадонны обнажилась на выставке современного искусства с группой мужчин и женщин

23-летняя Лурдес Леон поучаствовала в откровенном перфомансе

понедельник, 9 декабря 2019, 14:26
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Старшая дочь Мадонны Лурдес Леон умеет эпатировать публику не хуже знаменитой матери. 23-летняя девушка обнажилась для перфоманса, имитирующего оргию на выставке современного искусства Art Basel во Флориде.

Лурдес появилась на мероприятии в обтягивающем платье с кружевным лифом, но вскоре сняла костюм: от полной наготы ее защищали узкие стринги телесного цвета и наклейки, прикрывающие грудь. Девушка присоединилась к группе людей в аналогичных нарядах.

На видео, опубликованном в Instagram главным редактором модного журнала L'Officiel, видно, как едва одетые мужчины и женщины корчатся в притворном экстазе в течение пяти долгих минут, пока зрители в защитных комбинезонах смотрят на сцену.

Спектакль "Любовь разная" организовал испанский бренд Desigual вместе с перформером из Барселоны Карлоттой Герреро.

"Это спектакль, созданный под руководством @carlota_guerrero для демонстрации самых знаковых произведений Desigual 2020, - объяснил бренд в Instagram. - Представление, в котором каталонская художница затрагивает самый основной и универсальный акт любви: поцелуй. Пожалуйста, поделитесь в этом послании любви, мультикультурализма и разнообразия".

"Это длилось, может быть, пять минут, но казалось, что намного дольше. Было странно, потому что люди подбадривали участников", - написал в соцсетях редактор L'Officiel.

Лурдес Леон не впервые обнажается на публике. В 2018 году на показе Gypsy Sport она прошлась по подиуму топлесс, и грудь девушки прикрывали лишь несколько стратегически расположенных ракушек.

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