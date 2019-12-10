Ничего себе: Тина Кароль произвела фурор в сети снимком в бюстгальтере

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять многочисленную армию своих поклонников, публикуя кадры, которые от нее никто не ожидал.

На этот раз артистка разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в бюстгальтере черного цвета, подчеркивающем ее роскошную грудь. Свой сексуальный образ Тина дополнила брюками с завышенной талией и жакетом, который надела на одно плечо.

Фаны певицы принялись активно комментировать публикацию, осыпая артистку комплиментами. Они отметили роскошное тело певицы, а также то, как горячо Тина выглядит в кадре.

"Это слишком вау", "Куда столько секса?", "Огонь просто", "Вот это было сейчас неожиданно", "Вот это поворот", "Пожар", "Ничего себе", "Ничего себе у тебя образы, секси мать", "Слишком горячо", "Ого, просто огонь", - восхищаются поклонники.

Ранее Тина Кароль продемонстрировала свою фигуру в соблазнительном боди. Фото получилось настолько сексуальным, что фаны певицы потеряли дар речи.

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным кадром, на котором засветила обнаженные ягодицы. В своем посте Леся дала несколько советов подписчицам для правильного загара.

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