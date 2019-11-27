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Леся Никитюк похвасталась загорелым телом в откровенном бикини

Телеведущая советует поклонницам никогда не выставлять на солнце лицо

среда, 27 ноября 2019, 18:02
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным кадром, на котором засветила обнаженные ягодицы.

Пикантный снимок девушка обнародовала на личной странице в Instagram. Судя по всему, фото было сделано во время недавнего отдыха в Египте. В своем посте Леся дала несколько советов подписчицам для правильного загара.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Угадайте какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно - лицо! Фейс по-модному. А почему?? Потому что будете старые потасканные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим!", - пошутила звезда.

Поклонники телеведущей в очередной раз расхвалили Лесю за отменное чувство юмора, а также восхитились ее формами.

"Какая же ты шикарная", "Как всегда огонь", "Слишком сексуально и слишком идеально", "Какая красивая попа, Леся", "Прям шоколадка", "Сочная", "Ты обалденная", - пишут комментаторы.

  • Ранее Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".
  • Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.

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