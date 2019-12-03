Тина Кароль показалась в одном боди: фото уже разбирают на заставки телефонов

Популярная украинская певица Тина Кароль в последнее время часто балует поклонников нескромными кадрами. В этот раз артистка продемонстрировала свою фигуру в соблазнительном боди.

Пикантный снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Фото получилось настолько сексуальным, что фаны певицы потеряли дар речи. За час фотография собрала более 17 тысяч лайков, и эта цифра продолжает стремительно расти.

"Боже мой, как красиво. Новая заставка на телефон", "И тут у меня пропал дар речи", "Сексуально и загадочно", "Стало жарко", "Дар речи пропал", "Это будет моя любимая фотка", "Пожарище", "Очень секси", "Такие фото надо выставлять в плейбой", - восхищаются поклонники Тины.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным кадром, на котором засветила обнаженные ягодицы. В своем посте Леся дала несколько советов подписчицам для правильного загара.

Знаменитая американская модель из 90-х Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором позирует с короткими светлыми волосами. Пикантности кадру придает то, что супермодель на нем топлес - в одних только белых лосинах.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.