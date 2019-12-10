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Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына

Хореограф поделился снимком с празднования дня рождения Леона

вторник, 10 декабря 2019, 13:37
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Звездный хореограф, танцор, а также судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма редко показывает своего сына. А если и публикует фото мальчика, то всегда лицо закрывает смайликами или забавными мордашками.

Но в день рождения первенца Влад решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона. Правда, все еще мы не видим глаз мальчика - звездный папа скрыл их под стикером-очками.

"Нашему счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах... Спасибо Лилиана за новую жизнь", - написал Влад под снимком с празднования дня рождения.

Напомним, что ранее Влад Яма объяснил, почему они с женой скрывают лицо сына от посторонних глаз.

"Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше", - считает хореограф.

  • Ранее Влад Яма рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам танцора, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.
  • Хореограф также признался, что после рождения сына Леона он прочувствовал отцовство и теперь мечтает об еще одном ребенке - дочери.

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