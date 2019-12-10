Звезда "Интерстеллар" Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз - смотрим фото счастливых родителей

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, звезда картин "Интерстеллар", "Стажер", родила второго ребенка. Недавно знаменитость с супругом и уже двумя детьми заметили на одной из улиц Коннектикута.

Как пишет Daily Mail, о своем положении Хэтэуэй сообщила фанам еще летом этого года. Уже тогда, рассматривая фотографии актрисы, ее фолловеры предположили, что она находится на последних месяцах беременности. Когда точно родила звездная мама, не известно. Однако источник предполагает, что пополнение в семье знаменитости произошло несколько неделями ранее.

Фото: dailymail.co.uk

Внимательные поклонники актрисы заметили и то, что на публике в последний раз актриса появлялась довольно давно. Не присутствовала Хэтэуэй и на премьере своего нового фильма "Темные воды" 13 ноября.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Пол, имя ребенка и другие подробности остаются в секрете. Актриса личную жизнь не комментирует. Во всяком случае пока.

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