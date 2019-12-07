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Беременная Эшли Грэм появилась на страницах именитого глянца без белья: фото

Результатом фотосъемки модель поделилась в Instagram

суббота, 7 декабря 2019, 10:05
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32-летняя plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.

Несколько снимков модель опубликовала на личной странице в Instagram. "Обложка Vogue! В честь инклюзивности, матери, беременности и любви - это так сюрреалистично. Я мечтала об этом моменте всю свою карьеру, ведь я была моделью из каталогов, живущей в Небраске два десятилетия назад", - написала Эшли.

В своем посте Грэм также поблагодарила фотографа Энни Лейбовиц за то, что заставила ее почувствовать себя "настоящей беременной богиней".

На страницах глянца модель появилась в объятиях своего мужа Джастина Эрвина. На снимке Эшли запечатлена в одной рубашке и без белья.

Напомним, что о беременности plus-size модели стало известно в августе этого года. Знаменитость вместе с супругом опубликовала видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

  • Ранее Эшли Грэм случайно раскрыла пол будущего малыша. Это произошло на шоу Эллен Дедженерес. В ходе выпуска телеведущая задавала модели вопросы, на которые требовалось быстро отвечать.
  • Звезда картины Люка Бессона "5 элемент" Милла Йовович рассказала, как протекает беременность и показала свои изменившиеся формы.

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